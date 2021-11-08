Операція і реабілітація зможуть подарувати Маринці самостійну ходу

Дитина мріє про повноцінне життя.

Марина Стоян за свої 14 років не зробила жодного свого самостійного кроку через діагноз ДЦП.

«З цим ми даємо раду завдяки різним реабілітаціям. Ці зусилля дали результат - Маринка почала стояти сама, спочатку біля шведської стінки, тримаючись руками, потім в ходунках. Почали з 5 хв, згодом збільшили до 1 години. Почала робити кроки, перші свої, непевні, в ходунках, але кроки. Але почалися проблеми з суглобами, біль, припухлість. Лікарі єдині в своїх висновках - потрібна операція і терміново», - розповідає мама дитини.

Прогнози лікарів дають надію, що після операції і тривалого періоду реабілітації (рік-півтора) Марина зможе самостійно ходити.

«Марині вже зробили дві операції, зі встановленням імплантів. Наразі потрібно третя операція. Дуже просимо вашої допомоги, завдяки проведеним операціям стан доньки значно покращився, вона може ставати на ніжки і навіть намагається робити перші кроки. Багато займається з реабілітологом, відвідуємо плавання. Дитина з повністю збереженим інтелектом, а головне з добрим серцем і відкритою душею. Так склалося, що виховую Марину сама, і самотужки зібрати суму на операцію і подальшу реабілітацію не можу. Тому дуже просимо про допомогу», - каже мама Марини.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4731 2191 1497 3765

IBAN: UA473052990000026204690029955

МФО: 305299

Код ЄДРПОУ: 14360570

р/р 26204690029955

Стоян Ірина

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