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Падіння з дерева знерухомило В’ячеслава, але кваліфікована реабілітація повертає йому здатність ходити

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Падіння з дерева знерухомило В’ячеслава, але кваліфікована реабілітація повертає йому здатність ходити

Чоловіку потрібна посилена реабілітація, яку пропонують приватні клініки.

Після нещасного випадку Славі потрібна допомога, щоб знову стати на ноги. Чоловік заліз на дерево і зірвався із 6-метрової висоти, отримав травми, які прикували його до ліжка.

Тоді лікарі констатували, що у нього пошкодження хребта, спинного мозку, тазових органів. Тож було ухвалене рішення термінової операції, за нею була ще одна. І після цього у молодого чоловіка з’явились шанси знову стати на ноги. Але для цього потрібні посилені реабілітації з професійними медиками.

Реабілітаційний центр у Львівській області міг запропонувати кваліфіковану допомогу і вона дала той результат, на який сподівались медки, – зменшилась спастика у нижніх кінцівках і почала наростати сила в м’язах, покращилась чутливість. Болі в хребті, які не давали спокою, значно зменшились. Тож знову впевнено стати на ноги у випадку Слави - це питання часу і допомоги реабіліатологів.

І якщо у разі тривалості відновлення Слава цілком до цього готовий, та от зі сплатою за послуги спеціалістів є великі труднощі. «Чоловік вже пройшов 42 дні реабілітації і ми бачимо результат від реабілітації, кошти зібрали за допомогу добрих людей парафії та благодійників», - розповідає дружина Славка.

Один день перебування у закладі коштує понад 5 тисяч гривень і чим більше таких днів буде, тим кращий буде результат.

«Лікарі не кажуть точно скільки потрібно місяців, але потрібні кошти», - кажуть друзі родини чоловіка і просять посильної допомоги.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7574 2674 1536

ГАЧКА В`ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

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