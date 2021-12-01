Передчасне народження спровокувало наслідки, які Максимку тепер доводиться долати

Хлопчик повинен шість разів на рік бувати на реабілітаціях.

Максим народився на 28 тижні вагітності, і маленький організм зреагував на це вкрай важко, за кілька днів у малюка стався крововилив у мозок і його терміново прооперували, був встановлений шунт у голівку, щоб мінімізувати його наслідки.

«Виписували Максима з діагнозом асфіксія помірного ступеня. Вже через рік невролог поставив діагноз: наслідки гіпоксично геморагічного ураження ЦНС, оклюзійна гідроцефалія, стан після шунтування, спастичний тетрапарез, рухові порушення 5 рівня, часткова атрофія зорових нервів, вивих у тазостегнових суглобів», - розповідає мама малюка.

І з часом діагнози лише додавались, тож малюку призначили інвалідність з підгрупою «А».

«Максим - дуже позитивний хлопчик, він постійно посміхається і, незважаючи на біль у м'язах, він намагається розвеселити всіх навколо себе. За стільки років реабілітації ми змогли знайти реабілітаційний центр, який дійсно допомагає Максимові, в цьому закладі він навчився говорити такі прості, але дуже дорогі слова - «мама» і «тато», а також йому стає набагато краще у фізичному стані, зменшується тетрапарез м'язів Йому постійно потрібна реабілітація кожні 2 місяці, його стан після реабілітації набагато покращується і гіпертонус стає меншим», - розповідає мама хлопчика.

Проте через скрутне становище, такі реабілітації батьки можуть сплатити не завжди, тому зараз вимушені просити допомоги у добрих людей, щоб дати дитину таку необхідну допомогу. До того ж, у Макса з'явився шанс отримати консультацію у ізраїльського спеціаліста, який приїздить до Києва і оперує дітей із вадами такими ж, як у Максимка. За сам прийом потрібно заплатити 800 доларів. Родина дуже сподівається на допомогу небайдужих.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7427 2861 9234 Лазоренко Віталія Борисівна