Передчасне народження спровокувало у Артема вади розвитку, які потрібно виправляти

Родина просить допомогти із збором коштів на реабілітацію.

Коли родина Овечкіних дізналась, що в них з’явиться другий малюк були щасливі і ніяк не очікували, що така радісна подія може стати і важким випробуванням.

«11.05.2018 ми стали вдруге щасливими батьками... Та щастя від появи синочка і розбавив біль від подій, які відбуваються з ним з перших хвилин життя. Поспішив він до нас раніше за встановлений термін і народився маленьким грудочкою, вагою 950 грам і 33 см. Не передати всього того, що він пережив... Реанімація завдовжки в 40 днів і місяць у відділенні виходжування новонароджених в перинатальному центрі м.Києва», - з жахом пригадує мама хлопчика Олена.

Окрім всього у перші дні життя у Артемка стався велике крововилив в мозок, що і потягнуло низку важких наслідків.

«Потім ретинопатія недоношених (відшарування сітківки) через 1.5 місяці після народження торкнулася його вічко. Спасибі досвідченим лікарям, які провели лазерну коагуляцію і врятували зір нашому синові. Він зміг це все пройти і зараз він з нами», - додає Олена.

Батьки раділи, що їхній син боровся за життя і щойно лікарі дозволили, взялися за його відновлення. Адже розуміли, що ці всі події не дадуть дитині розвиватись як його однолітки.

«Майже 3 роки боротьби, обстежень, діагнозів. ДЦП - три страшні літери, які раніше вводили мене в заціпеніння і я не розуміла як з цим жити дитині. Також діагностована сенсоневральна туговухість 2, 3 ступеня, Артем носить слухові апарати, що допомагає йому чути і розвиватися. Ми прийняли це і віримо, що одного разу будемо гуляти з ним, тримаючи за руку, а він буде постійно запитувати "чому"», - переконана мама хлопчика.

Для здійснення мрії дитина отримує кваліфіковану допомогу спеціалістів - обстеження, ліки, спеціальне харчування, заняття з фізичним терапевтом, логопедом, сурдопедагогом, заняття сенсорної інтеграцією, а також іпотерапія. Родина намагається справлятись з фінансовим навантаженням самостійно, але щоразу це стає все важче, тож тепер батьки наважились звернутись по допомогу.

«Все це ми оплачуємо самі, але наші сили закінчуються, адже це дуже великі витрати для сім'ї, де працює тільки тато. Зараз нам дуже потрібна допомога в оплаті курсу реабілітації Сума для нас зараз велика - 13100 грн. Ми просимо будь-якої посильної допомоги, адже самим зараз нам не впоратись», - каже мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168757383023159 Овечкіна Олена

Монобанк 5375414102059523 Овечкін Олексей

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