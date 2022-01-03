Передчасне народження спровокувало у Сафійки ДЦП, з яким тепер потрібно боротись

Дівчинка за посиленої реабілітації може отримати повноцінне життя.

Родина Салгин просить допомогти в зборі коштів на відновлення найменшої донечки Сафійки, яка народилася за три місяці від призначеного терміну і отримала вади, які зараз доводиться долати з лікарями.

«​​На четверту добу у неї, трапився крововилив у мозок. З Божою допомогою та допомогою лікарів, вона вижила! Після виписки з лікарні, через 2,5 місяці, ми одразу ж розпочали реабілітацію. Робили масажі, процедури, ЛФК, почали їздити до реабілітаційних центрів, регулярно, проходимо комплексні реабілітації, водимо її в басейн», - розповідає мама дівчинки.

Але у віці 11 місяців дівчинка все ж отримала від лікарів діагноз ДЦП, тож зусилля на відновлення дитину були зосереджені ще більше. Вони не минули даремно - за два роки дівчинка намагається сама їсти, намагається самостійно ходити. І це дає впевненість, що за умов безперервної допомоги дитина зможе досягнути тих навичок, які мають її ровесники.

«Щоб поставити її на ніжки, щоб вона вміла сама стояти, сидіти, ходити, їй необхідно постійно продовжувати лікування в центрах. Заняття дуже дорогі, нам не вистачає на це коштів. Три місяці занять обходяться у 25 тис. грн. Просимо вас про допомогу!! Допоможіть, будь ласка, щоб вона не залишилася інвалідом. У Сафійки, є ще двоє братиків, які теж переживають за неї, як і вся сім'я, дуже хочуть, щоб їхня сестричка ходила! У Сафійки, йде позитивна динаміка. Лікарі дають їй хороші прогнози, вона дуже перспективна дівчинка, якщо регулярно відвідуватиме заняття», - каже мама Сафійки.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7450 1573 0119 САЛГИН ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА