«Перемога Росії коштувала б дорожче»: уряд Німеччини розкрив суму допомоги Україні з початку війни

Прапори Німеччини та України

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Від початку повномасштабного вторгнення Росії Німеччина спрямувала на підтримку України або передбачила для неї близько 100,9 млрд євро.

Відповідні цифри федеральний уряд Німеччини навів у відповіді на депутатський запит ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) у Бундестазі.

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Згідно з документом, від 24 лютого 2022 року Берлін надав Україні понад 43,3 млрд євро двосторонньої цивільної допомоги. Ще близько 57,6 млрд євро становить військова підтримка, яку вже виділили або передбачили в бюджетах на наступні роки.

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До цивільної складової урядової статистики включили також витрати на підтримку громадян України, які знайшли прихисток у Німеччині.

Водночас зазначені обсяги військового фінансування не означають, що вся сума вже витрачена. До неї зарахували як допомогу, яку фактично передали Україні, так і кошти, зарезервовані для майбутніх закупівель та постачань.

У відповіді на запит німецький уряд окремо пояснив, як організовано фінансування військової допомоги. Закупівлі озброєння та обладнання здійснюють відповідно до потреб України, які офіційно підтверджені та визначені як пріоритетні.

«Відповідальні українські органи замовляють продукцію в компаній. Федеральний уряд не є стороною договору, а після фахової та економічної перевірки, а також міжвідомчого узгодження забезпечує фінансування в межах наявних бюджетних коштів», — зазначається в документі.

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Гроші перераховують безпосередньо компаніям-підрядникам. Оплата відбувається лише після перевірки та підтвердження факту постачання товарів або надання послуг відповідно до умов і графіка контракту.

У Берліні також наголосили, що регулярно контролюють використання коштів, призначених для підтримки України. За результатами проведених перевірок суттєвих порушень чи недоліків не виявили.

Федеральний уряд підтвердив намір і надалі всебічно допомагати Україні. У документі пояснюється, що можливі наслідки військової перемоги Росії створили б для Німеччини значно більші витрати на безпеку, ніж нинішня підтримка української держави.

«Федеральний уряд переконаний, що безпекові витрати в разі військової перемоги Росії над Україною значно перевищили б витрати на підтримку України в її нинішньому вигляді», — йдеться у відповіді.

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Раніше повідомлялося, що Німеччина наразі вичерпала можливості щодо подальшого постачання Україні американських систем протиповітряної оборони Patriot.

Ми раніше інформували, що Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прийме в Берліні прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра та обговорить подальшу підтримку України.

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