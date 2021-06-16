28-річний Максим від першого року бореться за своє право на життя

Юнаку потрібне негайне лікування.

У півторарічному віці лікарі поставили Максиму діагноз - анемія Даймонда-Блекфена, гемосидероз внутрішніх органов. Відтоді його лікували і часто проводили переливання еритроцитарної маси, щоб таке лікування зупинити і подарувати Максиму майбутнє, лікарі порадили провести трансплантацію кісткового мозку.

«У 2003 році був обстежений мій старший син, і він підійшов як донор своєму братові. Далі впродовж 5 років, від 2003 до 2008 року я стукала у двері МОЗ і просила про допомогу з лікуванням сина за кордоном. Для здійснення ТКМ потрібно було 150 тисяч євро. Тільки через 5 років була проведена пересадка кісткового мозку від його рідного брата у німецькій клініці», - розповідає мама хлопця.

Подальші 5 років юнак проходив обов’язкові обстеження і у 2013 році лікарі констатували одужання. Та наприкінці 2019 року здоров'я юнака знову опинилось під загрозою.

«За останній рік в нього почалися проблеми зі здоров’ям, все починалося із стоматиту, думали просто недолікований зуб, за рік видалили 2 зуби. Далі в роті з'явились страшні язви та гнійники. Зверталися спочатку до стоматологів, вони сказали, що це проблема з його низьким імунітетом. Зрештою опинились в київському обласному онкодиспансері, де лікарі запідозрили, що новий кістковий мозок почав боротьбу проти свого господаря», - розповідає мама юнака.

Родина поїхала до Мінська, там юнака підлікували, але констатували, що хіміотерапія не діє, а операцію провести не можливо і порадили їхати до Німеччини, де спробувати новітні методи лікування. "Фахівці Німеччини поставили Максимові діагноз - Прогресуюча лівостороння плоскоклітинна карцинома. Провели лікування, яке врятувало життя Максима. Його стан здоров'я покращився, він почав вживати їжу, трішки почав радіти життю. Звичайно, постійно приймає необхідні ліки, але дякувати Господу, що з'явилася надія на життя. Лікарі задоволені результатом лікування", - каже мама юнака.

Коли ж навесні цього року прийшов час проходити потрібне обстеження, ніхто не очікував, що розвиток подій буде саме таким. "14 квітня, синові провели у Німеччині контрольне обстеження, МРТ та КТ легенів. На жаль, були виявлені метастази в правій легені. Лікарі призначили невідкладне лікування, курси трансартеріальної хіміоперфузії з оклюзією і емболізацією. Максимові почали проводити лікування, але для продовження, необхідна велика сума коштів, понад 15 000 євро. Я дуже прошу, будь-ласка, допоможіть йому", - додає жінка.

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Антоненко Єлизавета Іванівна

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