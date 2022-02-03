Після 13 років боротьби із онкологією у Павла з’явився шанс її остаточно здолати

Чоловік просить допомоги у закупівлі ліків.

Важко повірити, але тіло Павла вже 13 років атакує онкологія, але він із лікарями успішно її долає, але дається це чоловіку дуже не просто.

«Вже 13 рік поспіль триває запекла боротьба за моє життя з важким захворюванням рак, меланома 4 стадія. За ці роки, я переніс понад двадцять операцій. У 2015 році була знайдена ще одна пухлина, папілярний рак щитовидної залози, видалена щитовидка, пройдено курс радіойодотерапії, в 2018 році - рецедив: метастаз в кістці лівої стопи і гомілки. Була ампутована ліва нога на рівні 1/3», - розповідає чоловік.

Зараз стан Павла знову став непокоїти медиків, тож Національним інститутом раку йому рекомендовано застосування препаратів імунотерапії, яка дозволить організму розпізнавати хворобу і боротися з нею самостійно.

«Вартість препаратів величезна і, на жаль, їх неможливо придбати за рахунок держави повністю чи частково. Мінімальний курс лікування становить 18 крапельниць по 2 флакони. Вартість одного флакону 55 – 56 тисяч гривень, а це щонайменше 110 тисяч гривень за один раз», - з відчаєм розповідає Павло.

Родина спромоглася назбирати кошти на проведення 4 курсів, вони мають тривати безперервно кожні три тижні. На нову закупівлю коштів дуже бракує.

Ми змушені відкрити благодійний збір коштів на життєво необхідні онкологічні препарати КІТРУДА та ОПДІВО. На... Опубліковано Павлом Коржем Субота, 22 січня 2022 р.

«Підходить час чергової процедури імунотерапії, але на превеликий жаль, нами вичерпані всі ресурси і ми вже не в змозі впоратися з цією складною матеріальною проблемою. Будемо вдячні кожному, хто зможе підтримати», - просить Павло.

Реквізити для допомоги:

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