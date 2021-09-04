Після травми Ігор вийшов із коми і починає розмовляти, але для подальшого одужання потрібні кошти на лікування

Після травми Ігор вийшов із коми і починає розмовляти, але для подальшого одужання потрібні кошти на лікування

Ігор лагодив вантажівку і саме працював під кабіною, коли обірвалося кріплення, яке утримувало її над чоловіком.

Нещасний випадок, який стався із Ігорем Стояновим, це низка жахливих збігів, які призвели до важких наслідків і тепер ще зовсім молодий чоловік прикутий до ліжка, його подальше життя під питанням.

В середині цього літа, 14 липня, Ігор лагодив вантажівку і саме працював під кабіною, коли обірвалося кріплення, яке утримувало її над чоловіком. Кабіна вагою тонна причавила грудну клітину Ігора і не дала зробити ані вдих, ані видих. Мозок чоловіка без кисню почав повільно вмирати. Його врятували і доставили до лікарні, та Ігор вже був у комі.

«За його життя протягом 10 днів боролися лікарі реанімації Одеської обласної клінічної лікарні. Далі медики провели кілька досліджень і сказали нам звернеться до приватної клініки, яка спеціалізується на відновлені важких пацієнтів. Фахівців цієї клініки провели свої дослідження і дали нам шанс і надію на нормальне життя», - розповідає дружина Ігора.

Родина не могла не скористатись шансом, чоловіка перевезли до приватної клініка, а на сплату рахунків за лікування там збирали по крихтам серед родичів, друзів і колег.

«Ця клініка дуже дорога, і в нашій сім'ї немає таких коштів. Ми намагаємося зібрати гроші своїми силами, і перший рахунок нам виставили на суму 289 тис. 454 грн. Віддано було все, що було вдома і допомогли люди. Його перевезли до клініки. Минув місяць з того моменту, як Ігор проходить лікування, і реабілітацію. За цей місяць він досяг колосальних успіхів, вийшов з коми, поборов сепсис, запалення легенів, і ще багато інфекцій, намагається говорити, і відповідати на прості питання», - додає жінка.

Всем привет! Прошёл месяц с того момента, как Игорь проходит лечение, и реабилитацию в клинике ТОВ НПЦН 'НОДУС'. За этот... Опубліковано Екатериною Стояновою Субота, 28 серпня 2021 р.

Лікарі переконані, що подальший прогрес можливий і прогнозують, що потрібно ще щонайменше 3 місяці лікування. Наступний рахунок буде ще понад 300 тисяч гривень, але більше коштів у родини немає і просити немає у кого, окрім як сторонніх людей.

«Термін лікування в клініці - мінімум 4 місяці. Це для нас величезні суми, я мама в декреті, отримую 860 грн на місяць. Ми залишилися самі з цією бідою. А він має всі шанси повернутись до нормального життя. Допоможіть врятувати життя молодому батькові, чоловікові і синові. Його вдома чекають двоє маленьких діток. Це крик душі. Ми вдячні за будь-яку допомогу», - з відчаєм просить дружина Ігора про допомогу.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7451 0394 4390

Стоянова Катерина

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