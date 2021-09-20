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Подаруйте Лізі можливість своїми ніжками піти до школи

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Подаруйте Лізі можливість своїми ніжками піти до школи

Батьки намагаються дати дитині потрібну допомогу кваліфікованих спеціалістів.

Важкі пологи у мами Лізи привели до травмування дитини і подальшого діагнозу ДЦП, який дівчинка з надзусиллями, але успішно долає.

«Коли Лізочка народилася, то вона не закричала і не задихала самостійно. Нам провели реанімаційні заходи, які допомогли врятувати її. Відтоді наше життя круто змінилося і почалася боротьба за щасливе майбутнє нашої донечки. Місяці лікарень, домашніх занять і у 1,2 року нам поставили діагноз ДЦП. Ми з чоловіком не покладали рук, бо знали, що на нас може чекати (у чоловіка за нещасним збігом обставин брат теж має ДЦП)», - розповідає мама Лізи.

За допомогою кваліфікованих спеціалістів дівчинку вчили тримати голову, перевертатися, сідати, вставати біля опори, стояти самостійно, ходити з допоміжним засобом.

«А зараз Лізочка вже робить свої невпевнені, із великим щастям у очах, кроки. І я бачу, що цей океан сліз і гора праці минули не марно. На наступний рік Ліза має йти до школи, нам потрібно підтягнути її, щоб вона змогла сама пересуватися і спілкуватися з друзями», - додає жінка.

Для цього реабіліатологи радять посилити дещо навантаження, тоді дівчинка отримає цілком звичне, як і у її ровесників, майбутнє. Для цього потрібно заплатити за послугу спеціалістів.

«Лікарі кажуть, якщо ми будемо працювати у тому ж дусі, то доня буде жити повноцінним життям, вона дуже перспективна і відновна  дівчинка. На жаль, у теперішньому світі гроші відіграють дуже важливу роль, і ти, не маючи їх, не можеш належним чином допомогти своїй дитині стати на ноги. Ті «горе-папірчики» мають властивість закінчуватися, і наш бюджет геть спустошився. Дивлячись на неї, я не можу здатися і слізно прошу допомогти нашій донечці піти до школи своїми ніжками. Нам потрібно назбирати 50 000 грн, щоб ми змогли пройти реабілітацію у клініці, де Ліза почала робити свої перші кроки. Хочу попросити відгукнутися усіх небайдужих, які допоможуть здійснити мрію нашої донечки», - просить мама Лізи.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4149 4991 2153 6070

ДЗЮНЬ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ

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