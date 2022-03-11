Полонений російський підполковник, який скидав бомби на українців, визнав провину за злочини

Кріштоп також перепросив за те зло, яке Росія принесла на українську землю.
Під час виконання третього бойового польоту 6 березня 2022 року оккупант Максим Кріштоп зрозумів, що ціллю є не військові об'єкти противника, а житлові будинки і мирні люди.
Про це віськовополонений російський підполковник, заступник командира 47-го авіаційного полку заявив під час пресконференції.
"Третій бойовий політ виконував 6 березня 2022 року. На борту було 4 тони фугасних авіаційних бомб. В процесі виконання бойового завдання я зрозумів, що ціллю є не військові об'єкти противника, а житлові будинки і мирні люди, але злочинний наказ я виконав. Після цього мене збили засобами ППО України та був взятий в полон", - зазначив він.
Тим часом, Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру генерал-майору РФ, який народився в Чугуєві, за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей, та за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 КК України).
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