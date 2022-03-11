Полонений російський підполковник, який скидав бомби на українців, визнав провину за злочини

Полонений російський підполковник, який скидав бомби на українців, визнав провину за злочини

Кріштоп також перепросив за те зло, яке Росія принесла на українську землю.

Під час виконання третього бойового польоту 6 березня 2022 року оккупант Максим Кріштоп зрозумів, що ціллю є не військові об'єкти противника, а житлові будинки і мирні люди.

Про це віськовополонений російський підполковник, заступник командира 47-го авіаційного полку заявив під час пресконференції.

"Третій бойовий політ виконував 6 березня 2022 року. На борту було 4 тони фугасних авіаційних бомб. В процесі виконання бойового завдання я зрозумів, що ціллю є не військові об'єкти противника, а житлові будинки і мирні люди, але злочинний наказ я виконав. Після цього мене збили засобами ППО України та був взятий в полон", - зазначив він.

Тим часом, Харківська обласна прокуратура повідомила про підозру генерал-майору РФ, який народився в Чугуєві, за фактом посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей, та за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 438 КК України).

ТСН.ua

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