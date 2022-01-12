Полтавка Тетяна Герасименко потребує допомоги небайдужих у лікуванні онкології

Жінка має вже 7 онуків, тож в неї є стимул боротися за життя.

Тетяна Герасименко з Полтави у березні 2021 року дізналась, що має онкологію, яка уразила її груди. Діагноз - інфільтративна протокова карцинома NST-type правої молочної залози.

Жінка отримала консультації у різних закладах і обрала найбільш оптимальне лікування. Зараз вже пройдено 8 курсів хіміотерапії, які показали дуже гарні результати та дали надію.

«Мама щомісячно отримує бисфосфонатну терапию та гормональну терапію вдома. В гормональну терапію входить 2 препарати: один із них ми отримуємо безкоштовно, а інший - потрібно купувати самостійно, він дуже дороговартісний, в аптеках приблизно коштує 45 тис. грн за упаковку на 21 день. А це й препарат необхідно приймати, щоб втримувати ефект хіміотерапії», - розповідає донька Тетяни.

Тай інша терапія стає родині у майже 12 тисяч гривень. «Без приймання цих ліків боротьба за життя моєї мами знизиться до нуля! Так як лікування є дороговартісним для нашої родини, а заощадження не вистачає, вимушені звертатися за допомогою до людей у зборі коштів на лікування», - додає донька.

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ПриватБанк 4149 6293 5351 2932

Герасименко Тетяна Миколаївна