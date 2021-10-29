Понад 100 тисяч гривень потрібні на операцію для Любові

Донька жінки благає допомогти зібрати необхідну суму.

Петрусенко Любов вже певний живе на знеболюючих уколах, які допомагають не відчувати страшенний біль, коли вона сидить, ходить, чи навіть лежить. Жінка пересувається завдяки милицям, а все тому, що має вади хребта.

Діагноз Любові: спондилолістез L4-L5, синдром кінського хвоста, больовий синдром. Такий діагноз вдалося встановити лише київським медикам, до яких звернулась жінка після діагностики у своєму рідному місті, а потім в обласному центрі.

«У Києві поставили правильний діагноз і призначили хірургічне втручання. Якщо не зробити операцію, то моя мама не зможе ходити, з кожним днем їй стає гірше, може паралізувати їй ноги. Зараз усе її лікування - це знеболюючі уколи. Їй робили блокади, крапельниці, та багато різних знеболюючих, але все дарма, нічого не допомагало», - розповідає донька жінки.

Лікарі радять за таких обставин не зволікати з операцією, та фінансування у державній клініці не покриває всіх витрат, родині потрібно сплатити за все устаткування, яке буде використовуватись під час операції, а це понад 100 тисяч гривень.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7574 2987 6339

ПЕТРУСЕНКО ЛЮБОВ ІВАНІВНА

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