Понад 150 тисяч гривень потрібні Ірині, щоб отримати шанс на одужання

Жінка бореться з важкою онкологією.

Лише дорога терапія може врятувати життя Ірини Фогель, яка бореться із раком шлунка від літа 2020 року.

«Лікування почалося у жовтні місяці 2020 року, курси хіміотерапії кожні 2 тижні. Мама пройшла загалом понад 30 хіміотерапій, були результат і позитивна динаміка. Влітку цього року лікарі рекомендують поміняти протокол лікування з додаванням таргетних препаратів», - розповідає донька Ірини Катя.

Та наприкінці жовтня трапився рецидив, хвороба стала прогресувати з новою силою. "Знову змінили протокол, пройшла з початку листопада 3 курсу хімії, але не дуже допомагає, за загальним станом погано почувається. Лікар рекомендує знову додати таргети, для покращення ситуації, але сума велика - на 4 курси потрібно мінімум 156 тис. грн. І ще курси хімії кожні 2 тижні", - розповідає у відчаї дівчина і просить про посильну допомогу.

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