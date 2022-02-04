Понад 60 тисяч гривень потрібно Мирославу щомісяця, щоб не дати онології шансу прогресувати

З ліками чоловік отримує цілком звичне життя.

Кожні 28 днів родині Мирослава Уздигана доводиться купувати дорогий препарат, щоб чоловік міг жити і хоча б інколи забувати про важку стадію раку, яка завмерла в його організмі.

«Наприкінці 2019 року з'явився дивний кашель, який не проходив ні вдень, ні вночі. Почали шукати допомоги по лікарнях м. Володимир-Волинський, Луцька, Києва. Лише в червні 2020 року нам встановили невтішний діагноз в НІР - аденокарцинома правої легені з множинними метастазами в ліву, 4 стадія, неоперабельний (надто велика площа ураження). Тож почалася хімія. В цей час помирає батько Мирослава, рак стравохода. Це сильно підкосило його, різко пішла негативна динаміка, і нам відмовили в подальшому лікуванні в Києві», - розповідає дружина Мирослава.

Тоді родина почала шукати нові шляхи лікування. За порадою львівських медиків, де порадили препарат-таргент, почався новий етап.

«Препарат стримує ріст пухлини, захищає від поширення метастазів, зокрема захищає головний мозок. Цей препарат не входить до державних закупівель, тому ми змушені його купувати самі. Приймати його потрібно пожиттєво, або до настання резистентності в організмі. Тобто щодня, кожні 12 годин. Упакування вистачає на 28 днів. Прогноз виживання 5 і більше років, як дасть Бог. Вже 16 місяців його приймає Мирослав, почувається чудово, зовні нічим не відрізняється від здорових людей. Кожні пів року проходимо КТ, яке показує позитивну динаміку», - додає дружина.

Мирославу пощастило потрапити до програми від виробника препарату, тож ціну доводиться платити неповну, але це однаково понад 65 тисяч гривень. Сума дуже велика для звичайної української родини.

«Коли закінчились всі домашні заощадження, влітку почала просити допомоги через соцмережі, звертатись до інформагентств. Завдяки цим благодійним пожертвам від небайдужих людей ми і викупляємо кожну чергову упаковку. Але все важче і важче це робити, бо час такий непевний. Я сама вже не даю раду, тому і прошу у вас допомоги», - просить дружина Мирослава.

Реквізити для допомоги:

Картка ПриватБанку

4149 4991 4237 0442

Уздиган Мирослав Іванович

Картка ПриватБанку

5168 7554 7183 3240

Уздиган Світлана Володимирівна (дружина)