Посилена реабілітація допоможе Ігорю отримати повноцінне майбутнє

Батькам вже не під силу давати раду із фінансовим навантаженням.

Після народження і виписки Ігоря з пологового мама не рідні не могли натішитись дитиною, але почали помічати його неспокій, малюк зовсім не набирав ваги, тож довелося вести дитину до лікарів.

«В перинатальному центрі, пройшовши обстеження, у дитини виявили двобічну пневмонію і недобір ваги. Лікування було тривалим із застосуванням антибіотиків. Перший рік життя дитина дуже часто хворіла: 2 пневмонії, 2 бронхіти і кілька ГРВІ — і все це призвело до ослаблення імунітету і здоров'я всього організму. Малюк погано набирав вагу і розвивався з затримкою. За пів року він тільки навчився утримувати голову, в 1,5 року сидіти, в 2 роки почав спиратись на ніжки», - розповідає мама хлопчика.

Час до часу дитині доводилось навіть проводити операції, батьки возили його до спеціалістів на діагностику і лікування, і це давало позитивні результати. «Поступово розібравшись з нашими проблемами, дитина стала розвиватися в своєму темпі, і у нього з'явилися хороші результати. Завдяки постійним реабілітацію та зайнятість вдома є позитивна динаміка, але ще є над чим працювати", - каже мама хлопчика.

Батьки радіють кожному досягненню малюка і то тому, що вони змогли зібрати достатньо коштів, щоб сину дати потрібне лікування. Роки дорогих реабілітацій виснажили всі фінансові можливості родини і вони вимушені просити про допомогу, щоб не зупиняти розвиток Ігоря. "Йому необхідні регулярні лікування і реабілітації, інакше всі наші досягнення будуть втрачені, і далі не буде розвитку. Зараз наша сім'я вже не в змозі забезпечити і оплачувати дорогі послуги. Тому ми звертаємося за допомогою до всіх небайдужих, яка нам так необхідна! Не позбавляйте його шансу на щасливе дитинство», - просить мама малюка.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4149 6293 9859 9522 Хоменко Юрій Анатолійович

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