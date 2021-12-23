Посилена реабілітація може подарувати Ксюші повноцінне майбутнє

Батьки збирають кошти на лікування дитини

Лише цього місяця Ксюші Прахницькій виповнилось 5 років, тож поки м’язи дитини ще розвиваються, їм потрібна максимально правильне навантаження, щоб позбутись наслідків ДЦП.

«Моя дочечка зробила свої перші кроки в 2,9 року і все завдяки регулярним реабілітаціям, які ми проходимо раз 3 місяці. Ксюша народилася на 32 тижні вагітності, було ураження ЦНС, апарат ШВЛ і цілий букет діагнозів. Зараз моя дочечка уміє ходити, але постійні реабілітації потрібні, оскільки ліву ніжку вона все ще ставить на носочок, по сходинках спускається і піднімається тільки з допомогою, а як же їй хочеться бігати, як і усім діткам її віку, а ще вона нічого не говорить, але все розуміє», - розповідає мама дитини.

Батьки щосили намагаються дати дитині потрібне лікування зі спеціалістами, адже чим менша дитина, тим є більше можливості її тілу і мозку навчатись правильно розвиватись. Але послуги спеціалістів коштують вкрай дорого, за ці роки батьки витратили заощадження, і вже не дають раду без допомоги людей.

«Ксюшенька зовсім не говорить, окрім слова "мама", від неї нічого не почути і тому нам наш невролог, що лікує, прописала курс уколів, на перший курс уколів ми зібрали гроші (для нас вартість цього препарату дуже висока), ми його прокололи, і у Ксюши з'явилися нові звуки, так званий дитячий лепет, новий звук, але для ми це вже прогрес. А тепер минув місяць, і на носі черговий курс реабілітації і повторний курс уколів. На жаль, усі фінансові запаси вичерпані в "нуль". Мені дуже хочеться, що б моя крихіточка була здоровою, ходила, бігала і танцювала, розмовляла і співала пісеньки. Прошу вас, без допомоги нам не впоратись», - каже мама Ксюші.

Реквізити для допомоги:

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