Нові методи лікування можуть подарувати Нікіті повноцінне життя

Допоможіть хлопчику пройти потрібне лікування

Через наслідки перинатального гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС, синдрому спастичного тетрапатезу, а також судомного синдрому, Караянц Нікіта потребує постійної реабілітації, але зараз у хлопчика з'явився шанс отримати значний прогрес в його розвитку.

«Ми об'їздили майже всю Україну в пошуках кращих лікарів, кожні 3-4 місяці Нікіта проходить реабілітацію. Зараз нам випав величезний шанс поставити сина на ноги. Зробити йому підсадку стовбурових клітин від сестри. Такий шанс випадає раз в житті. Підсадка стовбурових клітин з пуповинної крові допоможе відновити загиблі через гіпоксії клітини головного мозку, а це поліпшить стан Микити, погасить епіактівності, покращиться координація, і покращиться розумовий розвиток», - розповідає мама хлопчика.

Строки, коли буде можливість провести таку процедуру вже в серпні, до цього часу родині потрібно зібрати значні для них кошти - майже 100 тисяч гривен.

Окрім того, дитину після цього чекають на обов'язкову реабілітацію, а це ще додаткові витрати. "Я прошу Вас від щирого серця, будь ласка, допоможіть врятувати мого синочка і подарувати йому шанс на повноцінне життя" - просить мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 4149 6293 8945 5338 Караянц Наталія Сергіївна.

Більше інформації і реквізитів https://www.instagram.com/nata_karayants/

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