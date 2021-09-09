Посилена реабілітація може подарувати Соломійці повноцінне майбутнє

Дитина ще маленька і має всі шанси на відновлення за умови правильної реабілітації.

Народилася Соломійка Бліндер під час тяжких пологів, які тривали 12 годин.

«Після того, як її витягнули вакуумним екстрактором, вона не закричала, на моїх очах бригада лікарів її реанімували, але вона так і не закричала, а потім просто забрали її, і я не знала, що з нею, я не могла зрозуміти, що сталось, це мої перші пологи. Через деякий час до мене в палату зайшов лікар і сказав, що дитина в реанімації під апаратом штучної вентиляції легень і сама не дихає», - розповідає мама дівчинки.

Дитину перевели до іншої лікарні, там діагностували набряк мозку, але змогли врятувати і стабілізувати її стан.

«Стан був дуже тяжкий, всі вроджені рефлекси були пригнічені, вона не смоктала, погано ковтала, майже весь час спала. Харчувалась малеча через зонд, який стояв у носику. З кожним днем вона ставала сильнішою, почали відновлюватись рефлекси, я навчила її смоктати і нам зняли зонд, вона помаленьку смоктала з пляшечки. Додому ми потрапили за місяць від народження», - розповідає мама дитини.

Зараз Соломійка не сидить, не повзає, погано маніпулює ручками. «Займатись реабілітацією дитини ми почали від 4,5 місяців. Лікарі радять займатися з дитиною щомісячною реабілітацією в спеціальних центрах або з професійними реабілітологами, а також щоденні заняття вдома, адже мозок в маленьких діток пластичний і за правильних занять можна відновити», - твердить жінка.

Мама вирішила спробувати лікування у Польщі, а це ще більші витрати, тож вона покладаються лише на чуйність людей.

"Найбільш позитивну динаміку дає лікування в Польщі, але курс реабілітації там на 3 тижні коштує з дорогою та проживання майже в 100тис. грн. Для мене самої дуже тяжко знайти такі суми, так як виховую я її сама. Ми дуже мріємо знову пройти реабілітацію в Польщі. Два курси ми завершили з гарними результатами, і я не можу здатися і не допомогти своїй дитині. Тому я дуже прошу Вашої допомоги. Щиро вдячна кожному!», - просить мама Соломії.

Реквізити для допомоги:

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5168 7574 1590 2552

Бліндер Світлана Михайлівна

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