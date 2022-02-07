Посилена реабілітація може подарувати Єгорці повноцінне майбутнє

Мамі-одиначці не вистачає коштів, щоб забезпечити сина потрібним лікуванням

Понад 20 тисяч гривень потрібні, щоб сплатити за кожен курс реабілітації для маленького Єгорки.

«Мій синочок народився на 39 тижні вагітності. Внаслідок довгого безводного періоду сталося гіпоксично-ішемічне ураження мозку. На 6 день життя у нього почалися судоми. Ми почали приймати протисудомні препарати. Лікарі запевняли, що Єгор буде нормально розвиватися, тільки з запізненням. Але дива не сталося. В 11 місяців нам поставили страшний діагноз - ДЦП, спастична диплегія», - розповідає мама хлопчика.

Відтоді за повноцінне майбутнє дитини борються всією родиною.

«Регулярні реабілітації дають гарні результати. Єгор навчився повзати, стояти на колінах, сидіти. Він цікавиться іграшками, бере їх в руки, розглядає, любить дивитися мультфільми. Зараз почав багато лепетати. Єгор емоційний хлопчик, дуже цікавиться оточуючим світом. Я виховую сина сама, збирати кошти на лікування дуже важко», - розповідає мама Єгора.

Тож припиняти заняття не можна, але родина вичерпала свої заощадження. З кожним разом зібрати на лікування стає все важче, тож вони вимушені просити фінансової допомоги.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

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Романовська Дар'я Вікторівна