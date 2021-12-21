Посилена реабілітація може змінити майбутнє Арінки

Вартість послуг фахівців непосильна для родини.

Пологи у мами Арінки були вкрай важкими – пологова діяльність зупинилась, і дитину почали діставати вакуумом і пологовими щипцями.

Одразу після народження дівчинка потрапила до реанімації, пробула на апараті ШВЛ. «В реанімації вона пролежала 14 днів, потім була переведена до перинатального центр, де ми пролежали ще три місяці. Дитина була стабільна, але мала важку пневмонію, самостійно не дихала, не було ковтального рефлексу, їла через зонд до трьох місяців», - розповідає мама дівчинки.

Та щойно лікарі стабілізували стан Арінки, дівчинці дозволили проходити реабілітацію, яка б допомогла дитині набути ті навики, які є звичними для її однолітків. «Дитині 3 роки, вона не ходить, не говорить, не жує», - розповідає мама дівчинки.

Їй вкрай необхідна допомога спеціалістів, але їхні послуги задорогі для родини, тож їм залишається лише просити про допомогу добрих людей.

Реквізити для допомоги:

4731 2191 2228 1201 Радутна Тетяна

https://www.facebook.com/groups/520978178529789