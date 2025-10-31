ТСН у соціальних мережах

Прихильники Трампа дедалі більше підтримують допомогу Україні — WSJ

У США зростає підтримка військової допомоги Україні серед виборців, які голосують за Дональда Трампа.

Ігор Бережанський
Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Дональд Трамп та Володимир Зеленський / © Getty Images

У США фіксують зростання підтримки військової допомоги Україні серед виборців Республіканської партії, зокрема прихильників чинного президента Дональда Трампа.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

«Підтримка військової допомоги для України серед виборців президента Трампа зростає, й частково через зміну стратегії президента Володимира Зеленського», — йдеться в матеріалі.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 67% виборців Трампа позитивно ставилися до Зеленського. Проте згодом цей показник знизився до 19% у березні 2025 року — на тлі російської дезінформації та критики від самого Трампа.

Раніше українська інформаційна кампанія переважно була зосереджена на ліберальних ЗМІ, таких як CNN, MSNBC чи «60 Minutes». У той же час консервативні медіа формували в своїй аудиторії скептичне ставлення до підтримки України.

Проте згодом команда Зеленського змінила стратегію — акценти було зміщено на успіхи ЗСУ, знищення військової техніки РФ на морі та удари по російській енергетичній інфраструктурі. Президент України почав особисто з’являтися у передачах на консервативних телеканалах — «Шоу Бена Шапіро», «Спеціальний репортаж з Бреттом Байєром», Newsmax. У серпні Зеленський також організував молитовний сніданок в американському стилі в Києві, де були присутні американські віруючі. Згодом відомий ведучий Trinity Broadcasting Network Джоел Розенберг взяв у нього інтерв’ю у столиці України.

«Тепер, коли Зеленський спілкується з більш стратегічним підходом, республіканці чітко розуміють, хто саме перешкоджає дипломатії президента Трампа», — зазначає видання.

За останні сім місяців підтримка Зеленського серед виборців Трампа зросла більш ніж удвічі. Наразі близько 64% республіканців вважають, що саме Путін перешкоджає припиненню вогню. Лише 13% звинувачують у цьому Зеленського.

«Як Зеленський може заручитися більшою підтримкою республіканців? Перемагати. Продовжувати перемагати та говорити про перемогу з консервативними ЗМІ», — йдеться у статті.

Видання також зазначає, що вміння українського президента вести діалог із тими, хто з ним не погоджується, допомагає створювати союзників: «У співпраці з американськими консерваторами президент Зеленський навчився того, чого не навчилися багато американців — спілкуванню з людьми, які не згодні з вами».

Раніше повідомлялося, що міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся з прем’єркою України Юлією Свириденко і заявив про непохитну підтримку суверенітету країни, закликавши союзників посилити санкційний тиск на Росію.

Ми раніше інформували, що речник МЗС України Георгій Тихий спростував припущення про те, що шатдаун у США зупинить постачання американської зброї до України.

