РФ перекинула нові підрозділи до Курської області, росіяни просуваються далі: деталі від ISW

Російські війська просунулися до головного українського виступу в Курській області. У регіоні тривають бої.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 листопада, показують, що російські сили нещодавно просунулися в північній Малій Локні. Окрім того, російські "мілблогери" стверджували, що війська РФ просунулися в районі Нижнього Клину та біля Мартинівки. Втім, в ISW не знайшло підтвердження цих тверджень.

Аналітики зауважують, що мілблогери з Росії стверджували, що українські сили безуспішно контратакували поблизу Дарино, Нижнього Клину та намагалися вирватися з російського оточення біля лісу Ольгівки.

Своєю чергою, речник Північного оперативного командування ЗСУ Вадим Мисник повідомив, що війська РФ використовують техніку для штурму, коли вона є, а в іншому випадку проводять штурми невеликими групами піхоти. Також, з його слів, погодні умови в Курській області обмежують використання росіянами розвідувальних безпілотників.