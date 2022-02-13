Рідні Аннусі просять допомоги у зборі коштів на низку операцій для донечки

На операції знадобляться понад 100 тисяч гривень.

До редакції ТСН.ua звернулась Пастушенко Ольга, щоб розповісти історію її ще зовсім маленької донечки Анни, яка чекає на важливу операцію. Але родина не зможе її провести без допомоги небайдужих людей.

На долю ще зовсім крихітної дитини випали випробування ще з найперших днів життя. Дівчинка народилась передчасно, тож лікарям довелося поборотися за неї. Вперше дитину змогли виписати із лікарні, вже коли їй було понад два місяці. Та на цьому життєві випробування, як виявилось, не закінчились.

У віці 5 місяців у дитини виявили генетичну ваду - класичну галактоземію – це найбільш тяжка форма спадкових порушень обміну вуглеводів, зокрема галактози. Тобто ця хвороба не дозволяє людині переробляти цукрову галактозу, що міститься у багатьох продуктах харчування. Галактоза також входить до складу іншого цукру, лактози, що міститься у всіх молочних продуктах. Оскільки хворобу виявили у дитини доволі пізно, вже зараз вона має її невтішні наслідки. До того ж Анні довелося перенести у п’ятимісячному віці ще й операцію на серці.

Далі дівчинка росла і розвивалась, але в 11-місяців знову потрапила під пильний нагляд лікарів. « В 11 місяців потрапили до лікарні з остеомієлітом лівої бедренної кістки, лікувались двома курсами антибіотиків та протигрибковими препаратами в стаціонарі А ще з 7.07.2020 року лікувались апаратом Гнєвковского 3 місяці, на жаль безрезультатно. Зараз на повторному рентгенівському обстеженні виявили складний запальний процес, двобічну ацетабулярну дисплазію, та вкорочення лівої ніжки до 1 см», - розповідає мама дівчинки.

Лікарі наполягають, що дитині потрібна низка операцій на обох кульшових суглобах. Перша із них має відбутися вже 22 лютого.

«Для першої операції потрібно придбати стандартну пластинку для проксимального стегна і гвинти та трансплантат для тазу ціною від 54000грн. Для другої операції знадобиться те ж саме. Ми таких коштів не маємо. Я в декреті, а чоловік працює в ДСНС міста Києва. На жаль, без операцій моя донечка через деякий час не зможе нормально ходити без болі і втратить суглоби. Благаємо про допомогу всіх небайдужих. Дуже хочу для своєї донечки кращого життя без болю», - просить мама дівчинки.

Реквізити для допомоги:

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Пастушенко Ольга Сергіївна