Родина 9-річної Даші потребує допомоги для порятунку її життя 

Даші 22 квітня виповниться лише 10 років, за які вона встигла побувати під обстрілами у селі Сартана поряд з Маріуполем, пережити опік горла, а 5 березня 2024 родина дізналися про страшний діагноз дитини - промієлоцитарна лейкемія.

“Земля з під ніг відійшла - відчай, паніка і страх. Даша була бліда, синці останні дні швидко з’являлись по всьому тілу, у неї не вистачало сил, вона стала багато спати, погано їла і швидко втомлювалася”, - розповідають рідні дитини.

Аналіз показав дуже важкий стан дівчинки і її терміново відправили до реанімації у Полтаві, там стабілізовували стан дівчинки, щоб на подальше лікування доправити до столиці.

“2 дні переливання, щоб транспортувати на швидкій до Києва. Вже місяць як всередині нас порожнеча, вирва замість серця, найсильніший біль – це бачити як твоя дитина страждає, як плаче і благає допомогти їй, а ти ще ніколи в житті не була такою безпомічною. Ми з Донецької області, переїхали у 2015 році, почали нове життя у селі у Полтавській області, тоді 3 роки Дашуня плакала від різких звуків, а потім звиклася з тишею і мирним небом, думала, нарешті, нові мрії, нова надія. Потім війна і 2022 забрав наших рідних у Маріуполі”, - розповідає мама дівчинки.

Попри всі випробування родині довелося зібратись і об’єднатися для порятунку Даші, вже пройдено перший блок хіміотерапії. І це лише початок, а родина вже зіштовхнулась з колосальним браком коштів. Для лікування дівчинки по основному діагозу наче б то є забезпечення, але до супутніх витрат родина зовсім була не готова.

"Наша сім’я як би не старалася, фінансово не витягує лікування, на місяць у лікарні перші два тижні в день виходило понад 20 тисяч. Ми на межі своїх можливостей, все що могли, продали, немає рідних, які б могли допомогти і ми звертаємося до фондів, до людей, до кого лише можна, щоб помогти дитині вижити. Я втомилася втрачати рідних, будь ласка, допоможіть не втратити мені дитину. Нам потрібні ліки, якщо їх немає, нам дуже потрібні фінанси, від цього залежить життя світлої доброї дівчинки, що мріє жити і стати лікарем, врятувати всіх тварин! Я благаю Вас про допомогу”, - благає мама дівчинки.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168742243014382

Моно банк 4441111100571557

Насакіна Валентина Сергіївна