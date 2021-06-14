Родина Дорошко просить допомоги у лікуванні сина Владислава

Дитині потрібна тривала і дорога реабілітація після операції.

Владислав найменшенький в родині Дорошко з чотирьох діток і малюк потребує постійної реабілітації через вроджену ваду головного мозку, а окрім того, зараз м'язи хлопчика настільки спазмувались, що не лише не дають дитині можливість рухатись, але і завдають сильного болю.

У липні хлопчику виповниться вже 6 років, але він досі не зробив свого самостійного кроку, проте батьки не полишають мрій побачити сина не лише крокуючим, але й за грою у футбол із друзями. Лікарі переконані, що мрія сім'ї Дорошко здійсненна за умови правильного і регулярного лікування, адже вони бачать результати, які дає кожна із реабілітації. "Вже встає сам на ноги, бере іграшки", - розповідає мама хлопчика.

Останнім часом спеціалісти почали помічати, що м'язи Влада не встигають зростати разом із дитиною у почалися сильні так би мовити стягування, що не лише обмежує рухи суглобів, але завдає дитині біль. Такі м'язові контрактури у хлопчика у тулубі, руках і ніжках. Зараз лікарі рекомендують зробити Владику операцію, під час неї відбувається розсічення паталогічно змінених ділянок м'язів чи рубців спеціально сконструйованим скальпелем, тож не потрібно проводити розрізу шкіри і здорових м'язів.

Після такого втручання немає операційного шва, залишаються лише проколи від введення скальпеля, а це означає, що м'язи і суглоби будуть "звільнені", больовий синдром зменшиться і головне, що це не завдасть дитині додаткового дискомфорту. Та таке лікування буде коштувати родині десятки тисяч гривень. До всього ж після такої операції дуже важлива посилена реабілітація, щоб м'язи, сухожилля і суглоби вчити рухатись вже правильно. А це ще додаткові витрати.

Багатодітній родин, де є дитина з особливими потребами, самостійно зібрати кошти дуже складно, тож вони просять про допомогу.

Реквізити для допомоги:

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ДОРОШКО ОЛЕСЯ ОЛЕКСІЇВНА

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