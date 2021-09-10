Родина Галини рятує її від онкології і просить приєднатись небайдужих людей

Жінці збирають кошти на препарати імунотерапії.

Галині Кузнєцовій 55 років, їй терміново потрібна допомога, щоб побороти діагноз меланома (рак шкіри), 4 стадія.

«У 2019 році маму почала непокоїти родимка, яка була на гомілці. Вона стала рости, свербіти і кровити. Лікарі вирішили видалити її і в Одеському військовому госпіталі провели операцію. Відповіді з гістології очікували місяць, після чого лікар повідомив про злоякісну пухлину і запропонував зробити хімію», - розповідає донька Галини.

Щоб переконатись, що все достовірно із діагнозом, із планом лікування, родина звернулась ще і до столичних фахівців. Знову була проведене оперативне втручання, щоб дослідити утворення.

«Після цієї операції біопсія була доброякісна, чому ми все дуже зраділи. Лікарі сказали приїжджати раз на 3 місяці перевірятися. У вказані терміни мама приїхала перевіритися, все також було добре, а ось наступного разу вже не вийшло приїхати перевіритися, оскільки ввели локдаун. І ось через деякий час, після її дня народження, мама нам повідомляє, що на тій самій нозі у неї запалився лімфовузол. Навесні цього року (2021) мама поїхала до Києва, де була знову операція і вже поставлений діагноз меланома 3 стадія», - пригадує донька жінки.

Лікування запропонували крапельницями імунотерапії, бо меланома у Галини не піддається хіміотерапії.

«Вартість однієї крапельниці - 116 тисяч гривень, її потрібно капати кожні 3 тижні. Їх необхідно хоча б 10. Оскільки у нашій сім'ї немає таких грошей, ми з сестрою вирішили відкривати збір і збирати гроші на лікування нашої мами. Фонди всі відмовляють, допомагають тільки дітям», - розповідає донька.

Поки лікування дієвими препаратами не було застосоване, хвороба прогресувала, з’явились метастази вже в легенях, а лікарі повідомили, що меланома тепер кваліфікується вже 4 стадії.

«Часу на очікування немає. Самостійно нереально зібрати гроші на лікування дорослим людям», - каже донька Галина і благає кожного хоча б незначною сумою допомогти зібрати кошти на купівлю рятівного препарату.

Реквізити для допомоги:

Монобанк

Погорелова Дар’я (донька)

5375 4141 2525 0000

Фільчакова Наталія (донька)

5375 4114 0575 2457

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