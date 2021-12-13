Родина Міленки просить допомогти зібрати кошти на лікування дівчинки

12 тисяч доларів потрібні на наступний курс лікування дитини.

Мілена Саверіна вже відсвяткувала всій четвертий рік народження, але, на жаль, її дитинство відрізняється від однолітків через діагноз ДЦП подвійний геміпарез, спастичний тетрапарез з зміненими вираженими порушеннями функцій.

«На первістка наша сім'я чекала довгих 10 років. Народилась донечка в 39,5 тижня. Через лікарську безвідповідальність у мене - мами (Ірини Саверіної) зупинилось серце після введення епідуральної анастезії, внаслідок чого Міленка отримала важку родову травму, гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС», - розповідає мама Міленки.

Зараз родина робить все можливе, щоб дати дитині потрібну реабілітації і подарувати їй шанс на самостійне майбутнє.

«Завдяки щирим і небайдужим людям, нам вдалося пройти вже два курси лікування та реабілітації в Китаї. У нашої дівчинки дуже хороші результати та позитивна динаміка», - розповідає мама дитини.

#Потребує_допомоги_Саверіна_Мілена #Фенделькрайз Доброго здоров'ячка дорогі наші друзі ❤! Позаду у Міленки ще... Опубліковано Іриною Саверіною Вівторок, 12 жовтня 2021 р.

Батьки розуміють, що саме така реабілітація дає дитині найкращі результати, тому мріють її продовжити, але потрібні кошти, яких у них немає.

«Ми не можемо зупинятись на досягнутому, оскільки донечка ще маленька і є всі шанси щоб добитися максимуму у розвитку та фізичному стані. Рахунок на 3 місяці лікування - понад 12 тисяч доларів. Наша сім'я звертається до вас за допомогою. Ми щиро віримо в людську доброту та щирі серця, які зможуть подарувати нашій Міленці щасливе дитинство та повноцінне життя», - каже мама дівчинки.

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Саверін Михайло