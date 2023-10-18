Родина Міланки просить допомогти зібрати кошти на операцію для донечки

Дівчинку чекають на операцію у США вже влітку наступного року, але до цього часу родині потрібно зібрати колосальну суму коштів.

Міланка з’явилась на світ у жовтні 2020 року без вушок та слухових проходів і це стало шоком не лише для батьків, а й медиків.

Та батькам довелося швидко оговтуватись, щоб шукати лікування для доньки, адже лікарі повідомили, що це не просто естетична відмінність, а дівчинка геть нічого не чує, а відтак і не зможе навчитись розмовляти.

За перший рік життя Міланки батьки відвідали українські медичні заклади, які пропонували різні варіанти, але всі вони були ризикованими і найгірше, що відкладеними у часі. “Пропонували жити без вух, а потім встановити слуховий апарат кісткової провідності Baha на гвинт, де є відкрита рана в голові у дитини. А це великі ризики зараження. А поки жити зі слуховим апаратом Baha м'якому бандажі, але він передає всі звуки не якісно. Його не можна надягати на шапку, або під неї, бо він дуже вібрує та пищить. Мілана залишається зовсім в тиші на вулиці. Вона нічого не чує”, - розповідає мама дівчинки Христина.

Батьки були занепокоєні, адже якщо дитина не чутиме до 5-річного віку, то вже і не зможе навчитись розмовляти. Вони шукали всілякі варіанти, і дізнались про ще одну дівчинку із України, яка мала ідентичну відмінність. Для неї вели збір на лікування в американській клініці. Батьки Міланки вже планували до неї звернутись, аж тут почалась велика війна і їхнє рідне місто Маріуполь опинився під загрозою. Родина з дитиною важко, але виїхали до Польщі.

У чужій країні Міланку знову почали обстежувати, результати відравили до США і від клініки надійшла позитивна відповідь, дівчинка була кандидатом на проведення операції.

“Клініка в США, єдина в світі, де роблять такі операції діткам з 3 років. В нашому випадку це буде операція з реконструкції вушок та встановлення слухового апарату OSIA на магніті. Вухо роблять з матеріалу Medpor, це високоякісний штучний матеріал. Головне, що в Америці дають мінімальні післяопераційні ризики. І такі операції там проводять вже понад 30 років діткам з різних країн. А в Європі досвід таких операцій маленький, а в Україні його взагалі немає. І за одну операцію (яка триває до 8 годин) роблять вухо, відкривають слуховий прохід і встановлять слуховий апарат кісткової провідності OSIA на магніті. Це означає, що зверху буде просто шкіра і за вушко буде примагнічуватись маленькій слуховий апарат. Відкритих ран не буде. Також це слухових апарат є зараз найкращій в світі, і передає всі звуки на 100%”, - переповідає Христина.

Після цієї операції Міланка зможе повноцінно чути, розмовляти та мати майбутнє. Та за свої послуги лікарі берут плату, яка для української сім’ї, яка ще й вимушена жити в чужій країні, сума просто захмарна - 166 тисяч доларів. “Сума за два вушка 136.600 і післяопераційна реабілітація - ще 30 000$. Ми обрали Америку, бо це найкраще рішення для того, щоб наша дитина змогла повноцінно почути, навчитись розмовляти і жити нормальним повноцінним життям. Бо ми хочемо, щоб наша дитини змогла навчатись у школі, університеті і просто все чути”, - додає мама дівчини.

Реквізити для допомоги:

‌Одержувач — Станчєва Христина Сергіївна (мама)

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‌ПриватБанк

‌UAH 4149 4993 7675 2273

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‌Монобанк

‌UAH 5375 4112 0394 7978

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Більше інформації за посиланням - help.milana.stanchieva