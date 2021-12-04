Родина Петрика просить допомоги в порятунку сина

Батьки мріють відправити сина на порятунок за кордон.

10-річний Петрик Смик з Львівської області потребує допомоги небайдужих людей, щоб побороти злоякісну пухлину в мозку.

Коли у дитини виявили новоутворення ужгородські медики одразу взяли дитина на операцію і видалили його. Дослідження показало, що пухлина злоякісна - мелообластома класична, розповідає мама.

Щойно стан хлопчика дозволив родина направилась із ним до Києва, де дитині проводили складне опромінення, щоб не дати шансів пухлині знову атакувати організм хлопчика. Дитині призначили аж 32 опромінення, останні 9 родині треба пройти ще у приватній клініці в столиці. А ось подальше лікування батьки мріють продовжити в закордонній лікарні.

«Петрику 10 років, він за цих два місяці стільки побачив і відчув болю, що серце розривається, нам дала Іспанія відповідь, а ще Берлін теж готовий взяти на подальше лікування», - розповідає мама.

Батьки сподіваються, що дослідження там дадуть більш точну картину щодо різновиду пухлини, тож і лікування буде проведене максимально точне.

«Потрібно зробити розширену гістологію, яка пухлина за агресією, і скільки клітин бореться, щоб не було рецидиву, бо поки точний підтип не вказано. Гістологія потрібна для подальшої правильної хіміотерапії, тому ми хочемо везти дитину закордон. Йому 10 років, я хочу, щоб моя дитина була жива і здорова», - каже жінка.

Поки Петрик проходить останні етапи лікування в Україні, які не можна переривати, у батьків є час на збір необхідної суми для сплати закордонним медикам. Сума для їхньої родини непосильна, тож сподівання лише на чужих людей, які відгукнуться допомогти.

«Клініка просить покласти на рахунок зразу 100 тис євро, в нас таких грошей немає, тому ми просимо допомоги, у всіх небайдужих», - просить мама Петрика.

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