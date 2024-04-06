Росія вивела у Чорне море ракетоносій: скільки "Калібрів" готові до удару

Станом на ранок 6 квітня агресорка Росія тримає у Чорному морі носій крилатих ракет типу "Калібр". Можливий залп становить чотири ракети.

Про це повідомили Військово-морські сили ЗСУ.

В Азовському морі кораблі російського флоту відсутні. Натомість у Середземному морі ворог тримає носій "Калібрів". Загальний залп - вісім ракет.

Своєю чергою, речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону зазначала, що загроза для України залишається через активність ворога у Чорному морі.

"Загроза з моря зберігається і дещо підсилена. Оскільки ворог напередодні вивів підводний ракетоносій на бойове чергування. Ми зафіксували цей факт", - наголосила Гуменюк.

Нагадаємо, вночі та зранку 6 квітня РФ вдарила дронами і ракетами. Зокрема, вперше за тривалий час росіяни вдарили одним "Калібром" з акваторії Чорного моря. Повітряну ціль було знищено.

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