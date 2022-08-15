Росіяни пробували штурмувати ЗСУ, але зазнали невдачі: Генштаб - про ситуацію на Краматорському напрямку

Загарбники пробували наступати у кількох напрямках у Краматорському районі, але отримали відсіч та втекли.

Про це 15 серпня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли противника біля Спірного, Івано-Дар’ївки і Райгородка. Ворожа авіація діяла неподалік Спірного та Пришиба. Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, білоруські військові посилюють охорону на кордоні з Україною.

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