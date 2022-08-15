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Росіяни пробували штурмувати ЗСУ, але зазнали невдачі: Генштаб - про ситуацію на Краматорському напрямку

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Росіяни пробували штурмувати ЗСУ, але зазнали невдачі: Генштаб - про ситуацію на Краматорському напрямку

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Російські окупанти продовжують обстрілювати Донецьку область.

Загарбники пробували наступати у кількох напрямках у Краматорському районі, але отримали відсіч та втекли. 

Про це 15 серпня йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ. 

"На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли противника біля Спірного, Івано-Дар’ївки і Райгородка. Ворожа авіація діяла неподалік Спірного та Пришиба. Наступальними та штурмовими діями окупанти намагалися просунутися у напрямках Івано-Дарʼївки, Виїмки і Веселого. Зазнали повної невдачі та хаотично відійшли на раніше зайняті позиції", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, білоруські військові посилюють охорону на кордоні з Україною.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
243
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