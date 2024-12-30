Росіяни зменшили використання кораблів у Чорному морі: що сталося

Армія Російської Федерації була змушена перекласти основні функції флоту у Чорному морі на авіацію. Причиною цього стали українські атаки, які призвели до значних втрат РФ.

Про це розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

Зараз акваторію Чорного моря та прибережні води замість кораблів та катерів патрулюють російські літаки.

"Російська авіація залишається активною, на неї фактично перекладено достатньо велику частину функціоналу, зокрема корабельно-катерного складу. Літаки патрулюють і акваторію, і прибережну зону — ці питання здебільшого покладаються нині на авіацію", — розповів Плетенчук.

За словами військового, ці зміни спричинені знищенням кількох кораблів поблизу тимчасово анексованого Криму. Це змусило окупантів залишити свої бази в Криму та зосередитися на збереженні залишків свого корабельного складу.

За даними ВМС на ранок 30 грудня, у Чорному морі було зафіксовано один корабель-носій крилатих ракет "Калібр". Ракети на ньому відсутні.

Нагадаємо, речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповідав про захист Кримського мосту росіянами. З його слів, створені росіянами загородження для захисту Кримського мосту могли вийти з ладу. Ймовірно, внаслідок сильних штормів у морі.

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