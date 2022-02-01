Ростику потрібна допомога, щоб відновитись після трансплантації кісткового мозку

Дитину лікують іспанські лікарі.

Ранній рецидив гострого лімфобластного лейкозу уразив 6-річного Ростислава Кібця, і врятувати його життя могла лише трансплантація кісткового мозку. Для її проведення родина поїхала до Іспанії.

Вперше дитині діагностували рак крові у 2019 році, спершу лікування подіяло, настала ремісія, але хвороба дуже швидко повернулась.

Лікарі знову взялися за лікування дитини, але констатували, що воно цього разу не буде завершеним без трансплантації стовбурових клітин. Батьки вирішили проводити таку процедуру за кордоном.

"Ростику зробили пересадку кісткового мозку. Після цього потрібно проходити довготривалу реабілітацію. Також наш син зараз приймає гормональні препарати, препарати для підняття тромбоцитів, антибіотики, препарати від тиску, протигрибкові, ліки для кишечника. Це все великі витрати для нас, тому що ми виснажені. Ростик почувається не погано, але, на жаль, показники крові низькі", - розповідає мама хлопчика.

Окрім здоров'я сина мама хвилюється і за кошти, які постійно треба розшукувати, щоб сплатити за лікування за кордоном. Тай проживання в європейській країні коштує шалених коштів. "Ми оплачуємо тут постійні візити до лікарів (250-400 євро за одну консультацію), препарати, орендоване житло, переливання крові (орієнтовно 1000 євро за 1 раз). Якщо потрібно лишатись в клініці, то це 1000 євро за 1 ніч. Ми вже оплатили 8 тис євро за обстеження. Далі потрібно назбирати хоча б 10 тис євро на наступний етап. Нам потрібно бути в Іспанії ще довго, хоча не знаємо, скільки. Можливо 5 місяців, може довше. У нас нема коштів взагалі, тому що всі роки хвороби ми продали все, що могли і попросили скрізь, де могли попросити", - розповідає жінка.

За цей четвертий рік боротьби Ростика за життя і він на фінішній прямій до повного одужання, тож батьки благають не залишити всіх небайдужих їх у таку мить, а допомогти оплатити лікування. "Ми щиро дякуємо всім людям за підтримку, допомогу та турботу до нас. І благаємо, допоможіть, чим можете", - просить мама Ростика.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк 5168 7574 2849 7384

ПриватБанк 5168 7574 1764 6710

Кібець Юрій Сергійович (тато)

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