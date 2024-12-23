Салліван звернувся до Трампа: радник Байдена сказав, що потрібно для справедливого миру в Україні

За словами Джейка Саллівана, США потрібні "важелі тиску" на РФ, щоб примусити Путіна до підписання справедливої мирної угоди.

Радник із національної безпеки США в адміністрації Байдена Джейк Салліван закликав наступного президента Дональда Трампа продовжувати тиск на Росію та Путіна, а також не припиняти військову підтримку України.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN.

Салліван заявив, що досягнення справедливої угоди між Україною та Росією буде можливо лише за наявності вагомого "важеля тиску".

"Цей важіль – постійна військова підтримка України", – зауважив радник Байдена.

Салліван додав, що ослаблення Росії та Ірану відкриває для Трампа можливості дипломатичних проривів, особливо з огляду на можливі "несподівані вчинки", схильністю до яких відомий новообраний президент США.

Він також підкреслив, що чинна адміністрація Білого дому залишає Трампу країну в дуже сильній позиції.

"Я думаю, що ми передаємо дуже сильну позицію Сполучених Штатів із погляду нашої національної могутності. Конкуренти та супротивники Америки слабкіші та перебувають під більшим тиском, ніж раніше", – зазначив Джейк Салліван.

Нагадаємо, речник Міністерства оборони США генерал Патрік Райдер заявив, що на допомогу Україні залишилось приблизно $9 млрд в рамках ініціативи про сприяння безпеці, а також оборонних пакетів, на передавання яких має повноваження президент Джо Байден.

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