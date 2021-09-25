Сашко виявився непотрібним своїм батькам, коли найбільше потребував їхньої допомоги через свою хворобу

Зараз бабуся хлопчика намагається компенсувати весь той недогляд, який призвів до важкого стану дитини.

Романов Саша всі свої 4 рочків страждає через ДЦП змішаної форми, спастичного тетрапарезу, епілептичної енцефалопатії, а також низки супутніх хвороб. Близькі малюка вже ледь зводять кінці з кінцями, щоб дати дитини потрібне лікування, тож наважились просити фінансової підтримки.

Малюк має важку долю, адже навіть до його появи мама хлопчика була не готова. Жінка завагітнівши не покинула шкідливих звичок, тож малюк народився дуже передчасно і це вплинуло на подальший стан. Все можна було б компенсувати посиленими заняттями, реабілітацією, доглядом, але ж батькам було не до малюка, тож зрештою їх позбавили батьківських прав. А роль опікуна поклали на бабусю Сашка, яка і намагається зараз поліпшити його життя. Перед нею важке завдання, бо у свої роки Саша досі не сидить, не плазує і про самостійну ходу ще зовсім не йдеться.

«Сашко на протиепілептичних препаратах і йому необхідна реабілітація, а в цьому році немає фінансування. Також ми повинні пройти повторне обстеження в клініці через напади», - розповідає опікунка.

Кошти потрібні на найближчий час - це майже 40 тисяч гривень. Але специфіка лікування і догляд за дитиною із інвалідністю не дає можливості зібрати навіть невеличку частину коштів. Тому бабуся Саші просить про підтримку добрих людей, щоб наблизити хлопчика до більш повноцінного життя.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

4731 2191 1369 6078

ДАНИЛЬЧЕНКО Марина Вікторівна

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