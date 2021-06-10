Сашку видалили пухлину з голови і тепер дитині потрібне посилене лікування

Хлопчика лікують турецькі лікарі.

У 6-річного Сашка Чернишова нещодавно лікарі виявили новоутворення у кістках черепа і тепер малюк потребує невідкладного лікування.

На початку травня мама Сашка почала помічати, що ліве око сина почало дещо косити, а за кілька днів почалася зміна голосу і виразності мови, тож дитину негайно почали обстежувати. Дослідження МРТ показало, що на черепі дитини утворилась пухлина. Тож хлопчика негайно скерували до столичних фахівців.

Медики наголосили, що потрібна операція, дослідження самого новоутворення і тоді вже визначення подальшого плану лікування. Щоб це все пройти, родина звернулась до турецьких фахівців, там погодились прийняти дитину, і вже за кілька днів батьки, які за допомогою друзів зібрали кошти на початок лікування, виїхали до Туреччини.

Напередодні Сашка прооперували, за це родина вже винна десятки тисяч доларів, яких у них немає. Підтримка колег, рідних і друзів також не дає можливості зібрати необхідної суми, тому родина просить про посилену підтримку всіх небайдужих людей.

"На жаль, пухлину видалили частково. З погляду на те, що утворення знаходиться дуже глибоко, лікарі не могли ризикувати тому, що це було небезпечно. Видалену частину пухлини було передано на дослідження ( біопсію), результати якої очікуються на протязі 5-7 днів. Це дуже не легкий шлях...ні для Сашка, ні для батьків. Вони мають набратися сили, щоб його здолати, а ми мусимо їм допомогти! Тому просимо підтримки і допомоги в зібранні коштів", - кажуть друзі родини.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

5168 7573 2477 4316

ЧЕРНИШОВ МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

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