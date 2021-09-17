Ще майже півтора мільйона потрібні на порятунок життя Лілі

Кожен місяць лікування дитини коштує 15 тисяч доларів.

Лілія із Харкова зараз проходить лікування у клініці Туреччини, і родина дитини просить допомогти сплатити рахунки.

У серпні батьки Лілі побачили в неї на тім’ячку невеличку ґулю, яка з’явилась раптово. Звернення до лікарів і їхні обстеження показали, що це гематома. Проте призначене лікування не спрацювало.

«Почали шукати інших фахівців, зробили КТ, і нейрохірург підтвердив, що це гематома. А оскільки вона вже затверділа, запропонував чистити. Почистили і готувалися до виписки, як прийшов результат гістології - лімфобластна лімфома... і стало нічим дихати!» – пригадує мама дівчинки.

Батьки були налаштовані терміново вести дитину на лікування за кордон, заручились підтримкою друзів і колег, зібрали певну частину коштів і вилетіли з Лілею до Туреччини.

Щойно дитина прибула, її госпіталізували. Пункція кісткового мозку показала, що у Лілі вже 80 відсотків бластів. Тож діагноз уточнили на гострий лімфобластний лейкоз. І почалося лікування.

«Ліля почувається задовільно, п'є хімію в таблетках, плюс супровідно підтримувальні препарати! Я їй пояснюю, що це тільки початок, що попереду буде складніше, але нам багато допомагають, ми впораємося! Є слабкість, майже цілу добу капає підтримують крапельниця, шнур довгий, може вставати, ходити поруч із ліжком. Відпускали подихати на вулицю. З цього тижня повинні почати капати хімію, за вихідні катетер прижився. Дуже сумує за домівкою і за друзями і хоче піцу, але її не можна», – розповідає про етап лікування, який зараз проходить дівчинка, мама.

Попри хвилювання за здоров’я дитини у батьків є інша, не менш значна турбота – гроші, які треба сплатити за необхідне лікування. Для звичайної родини щомісяця самостійно знайти десятки тисяч доларів не до снаги, вони сподіваються на підтримку небайдужих.

«За місяць терапії потрібно сплатити 15 000$, а за 6 місячний курс – 75 000$. Ця сума непідйомна для нашої сім'ї. Я роблю все можливе, щоб зберегти життя для моєї Лілечки. Прошу вас, допоможіть зберегти життя моєї дочки! Разом ми зможемо це!!!» – переконана мама.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк

ГРН 5168 7554 4117 8361

USD 4149 4993 7213 7842

ПАЛАМАРЧУК ІННА ЮРІЇВНА

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