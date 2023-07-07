"Ще один приклад жорстокості Кремля": у США відреагували на удар по Львову

США будуть і надалі підтримувати Україну, запевнив Блінкен.

Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відреагував на російський ракетний удар по Львову в ніч проти 6 липня 2023 року, жертвами якого стали 10 людей.

Як зауважив Блінкен у своєму дописі, "цей удар є ще одним прикладом жорстокості Кремля".

"Атака Росії на західноукраїнське місто Львів є ще одним прикладом жорстокості Кремля, і саме тому підтримка захисту України від агресії Кремля є життєво необхідною", - підкреслив він.

Він ще раз наголосив на непохитності прихильності США до України.

"Прихильність США до України непохитна", - заявив він.

Що відомо про атаку по Львову

Унаслідок обстрілу Львова в ніч проти 6 липня загинуло десять осіб.

"Щойно знайшли десяте тіло. Жінка. Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукова операція буде завершена", — написав міський голова Андрій Садовий.

Як повідомили у пресцентрі Міністерства внутрішніх справ України, 42 людини дістали поранення.

"Станом на 6:00 на місці події встановлено, що внаслідок російського ракетного обстрілу 10 людей загинули та 42 — дістали поранення (з них три дитини)", — йдеться в повідомленні МВС.

Як повідомили в Повітряних силах, українська протиповітряна оборона змогла перехопити 7 із 10 ракет під час масованого обстрілу Львова. За словами офіційного представника відомства, ракети "Калібр", випущені російською стороною, спочатку були спрямовані в бік Києва, проте раптово змінили курс. Вони прямували вздовж річища річки Дніпро, щоб обійти протиповітряну оборону.

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