Семен покладається на допомогу небайдужих в боротьбі за своє життя

Юнаку самостійно не до снаги зібрати кошти

21-річний Семен Цикорський ще у 2018 році дізнався, що у нього синовіальна саркома м’яких тканин правого плеча з метастазами в легенях четвертої стадії. Відтоді він проходив лікування.

«Я пройшов дві хімії, метастази зникли і в 2019 році мені зробили операцію на м’яз. Після цього я пройшов ще три хімії... Все начебто добре - живу, радію... Але від 25 червня 2021 року метастази збільшились, і треба було робити операцію, яку я так намагався уникнути, бо 100 % ніхто не давав, що хвороба не повернеться, але я вірю, що це останній мій етап в боротьбі з раком», – каже Семен.

Все склалось якнайкраще, Семен досягнув ремісії, але зараз лікарі приписали йому лікування, яке не дать онкології повернутись, а сім'я молодого хлопця зовсім немає на це коштів. Тому він просить про фінансову допомогу.

«Наразі я живу з дружиною в мами, бо всі гроші йдуть на лікування, вірю, що незабаром буду жити хорошим життям, не думаючи про хворобу та про те, де взяти гроші на лікування. Я вірю, що буду, як всі здорові люди, сповна насолоджуватися життям. Знаю, що я сильніший за рак, бо я з Богом», – каже Семен і просить про можливу фінансову допомогу.



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ПриватБанк – 5168 7574 2013 4324

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Цикорський Семен Станіславович