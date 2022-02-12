Сергію потрібна негайна операція, щоб не втратити можливість ходити

Юнаку мають замінити колінні суглоби.

Деформуючий артроз правого колінного суглобу 4 стадії з асекптичним некрозом внутрішнього виростка великогомілкової та стегнової кісток, та деформуючий артроз лівого колінного суглобу 3 ст – це діагноз 27-річного Сергія Кулика. Через таку ситуацію ще зовсім молодий чоловік втрачає здатність ходити.

«Не думав, що мене спіткає така біда, ця хвороба не дає мені повноцінно ходити. Кожного дня я витримую нестерпний біль обох ніг, дуже важко та боляче ходити», - розповідає Сергій.

Останні огляди лікарями Сергія підтвердили, що відкладати операцію на правому суглобі вже немає часу. Ситуація вкрай критична, болі посилюються і вже зовсім скоро хвороба може прикувати молодого чоловіка до візка.

«Потрібно негайне ендопротезування правого колінного суглобу. Консультуючись з лікарями черкаської клініки, колінний суглоб та супровід операції коштуватимуть 150 000 тис грн», - розповідає Сергій.

Він намагався із родиною зібрати потрібну суму самостійно, але вона занадто велика, а операція потрібна негайно, до того ж, лікарі насторожено ставляться і до стану лівого коліна, адже все навантаження припадає на нього, тож незабаром оперувати доведеться і його.

«З дитинства хворію на цукровий діабет 1 типу. Ніколи нічого не просив і не думав, що доведеться просити, бо намагався в житті сам всього досягти, але безвихідна ситуація змусила мене просити. Лікування та знеболюючі дають тимчасове полегшення, з кожним днем ходити стає важче та терпіти нестерпний біль. Також йде навантаження на лівий колінний суглоб, прогноз лікаря, що цей суглоб також під загрозою захворювання. Тому звертаюсь до всіх людей з добрим серцем та небайдужих до чужого горя. Я дуже хочу жити без болю, ходити, працювати, а не бути прикутим до візка. Дякую всім, хто відгукнеться на моє прохання, кожна посильна допомога дуже важлива і дає шанс на одужання», - каже молодий чоловік.

Реквізити для допомоги

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