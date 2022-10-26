Штайнмаєр заявив, що відновлення України потрібно починати, не чекаючи закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський обговорив зі своїм німецьким колегою Франком-Вальтером Штайнмаєром питання, які стосуються відновлення економіки та інфраструктури України.

Співпрацю між країнами президенти обговорили під час зустрічі в Києві, повідомляє пресслужба Глави держави.

Зеленський заявив, що Німеччина надає серйозну підтримку Україні. Він зазначив, що інвестиції в українську економіку є розвитком майбутнього члена Європейського Союзу.

"Дякую також і за готовність Німеччини продовжувати допомагати нам у збереженні енергетичної стійкості", – сказав Зеленський.

У свою чергу президент ФРН заявив, що відновлення України необхідно починати вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Штайнмаєр повідомив, що в Берліні відбулася міжнародна експертна конференція, на якій обговорювали питання відновлення та модернізації України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина передасть Україні ще дві реактивні системи залпового вогню MARS II і чотири гаубиці Panzerhaubitze 2000.

Також раніше Німецький президент заявляв, що війна Росії проти України безпосередньо стосується Європи.

Вісім місяців повномасштабної війни: Україна ламає "другу армію світу" - Зеленський

Читайте також: