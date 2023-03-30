Сім'я Даринки просить допомогти у зборі коштів, щоб зберегти ніжку дитині

2-річна Даринка Плисковська бореться із вродженою вадою лівої ніжки. Внутршньоутробно у дитини недорозвиненими залишились стегнова кістка, тазостегновий та колінний суглоби, малогомілкова кістка.

“При народженні ніжка була коротшою на 2 см, і зараз вже понад 14 см, а після закінченні росту дитини - прогнозують 31-32 см. Окрім даної вади при народженні була внутрішньоутробна затримка розвитку, гестаційний вік не відповідав терміну вагітності на 4 тижні, гіпоксичний стан, крововилив у мозку (в безпечній зоні - так мені пояснили лікарі), набряк мозку та інше, що вплинуло на розвиток донечки…”, - розповідає мама дитини Олена.

Тіло дівчинки розвивалось несиметрично, кровообіг лівої сторони тіла був порушений, саме через це дитина від народження проходить курси масажу. А ще вона була частим гостем у кабінетах хірургів-ортопедів чи не по всій території України.

“Дякувати Богу нам вдалося зберегти м'язи і вертикалізувати доню і на здивування багатьох лікарів у 1 р.10 місяців донька зробила свої перші кроки за допомогою ортезу. Але наше щастя тривало недовго, через нерівномірні навантаження на нездорові суглоби відхилення та контракури почали швидко збільшуватись, страждає спинка, таз, а також все навантаження переноситься на здорову ніжку, розподіляється неправильно, вона також деформується, навіть злізло 2 нігтика... є проблеми з дефекацією, мовленням... Вада Даринки має не лише косметологічний дефект, а сильно впливає на якість життя і, на жаль, ситуація буде тільки погіршуватись”, - додає мама дитини.

В Україні дівчинці пропонували певне лікування, але втрутилась війна. Мама з Даринкою потрапили до Варшави, у квітні туди приїздив американський хірург, який має 30-річну практику роботи з вадами такими ж, як у Даринки.

Усім привіт ми сьогодні зі словами вдячності ♥️♥️♥️ Від усього серця величезне дякую кожній людині, яка долучається... Опубліковано Olena Plyskovska Вівторок, 7 березня 2023 р.

“Донечці провели повне обстеження, встановили точний діагноз та склали план лікування. У нас є всі шанси зберегти ніжку і наша донечка зможе жити повноцінним життям на здорових ніжках, тільки це довготривалий процес і коштує величезних коштів. Потрібно провести першу і найважливішу операцію (з реконструкції суглобів та м'яких тканин), щоб зберегти ніжку і для того аби в майбутньому ми могли подовжувати кістки і донечка змогла пересуватися самостійно та без ортезів”, - тверлить Олена.

Сума за операцію, яка потрібна в найближчий час досягає майже 119 тисяч доларів. Практично половину суми родині завдяки соціальним мережам вже вдалося зібрати. Але тут додається ще один фактор - вік Даринки. Дівчинці вже 2 роки і 8 місяців, а операцію задля максимального ефекту, потрібно провести до трьох років. Часу залишились лічені місяці, але без фінансів за операцію лікарі не візьмуться.

“Нас дуже обмежує час. Тому дуже сильно прошу, допоможіть нам зберегти ніжку доні, врятувати від важкої інвалідності та дати їй шанс на повноцінне життя без болю та страждань. Лікар планує провести реконструкцію всіх суглобів та м'яких тканин за одну довготривалу операцію. Тобто вже після першої операції ніжка нашої доні буде виправлена, здорова, опорна та готова до подовження. І важливим моментом є реабілітація, яка вже врахована в ціну етапу лікування”, - розповідає Олена і просить про всю можливу фінансову допомогу у кожного, хто бачить її звернення.

Реквізити для допомоги:

Карта ПриватБанк:

5168 7520 1635 3610 гривні

ІBAN UA213052990262026400934436837

Плисковська Олена Володимирівна

PayPal: lenyska.plv@gmail.com