Сім’я з Очакова веде власну війну з хворобами: лікування потребує мама, тато і молодша донька

Коли в Наталі і Дениса Третякови з Очакова, на Миколаївщині, 4 роки тому народилася донечка Надійка, то вони були невимовно щасливі. Підростала старша - Настуся. Денис працював вантажником у порту. Мріяли жити і радіти, ростити діток, будувати міцну родину. Але одного дня мама Наталія від лікарів почула “у вас гліобластома головного мозку”.

Хоча це одна з найагресивніших форм пухлин мозку, але Наталія вирішила боротися заради своїх рідних. І вона була готова до всіх випробувань. Та ситуація згодом в сім’ї погіршилась новою звісткою від лікарів. У молодшої донечки Надійки підозра на пієлонефрит, яка згодом підтверджуються. Неспецифічне бактеріальне захворювання нирок хронічне, тож дитина все життя мусить проходити лікування.

У дівчинки неспецифічне бактеріальне захворювання нирок

Родина не знала ще тоді, що на цьому випробування не закінчиться. Вся Україна 24 лютого 2022 року здригнулась від початку війни. Нові стреси, неможливість потрапити на лікуванн - загострення хвороб. Лише з часом вже далеко від дому, на Хмельниччині, Наталія отримає лікування і досягне ремісії, допомогу спеціалістів отримає і Надійка.

Та коли здається, що ситуація налагоджується, про рак кишківника з метастазами у печінці дізнається батько сімейства Денис. Чоловік за кілька місяців після встановлення діагнозу вже схуд на понад 20 кілограмів. Готується до хіміотерапій - лікарі медикаментозно підтримують печінку та серце.

Витратили на лікування Дениса зо 150 тисяч гривень

Наталя каже, нині витратили на лікування Дениса зо 150 тисяч гривень, гроші допомогли зібрати небайдужі. Але надалі грошей фактично не лишилося. Вона розуміє, що нині українцям і самим тяжко. Та іншого виходу, як просити допомоги просто не знає. Радітиме і пожертві у 10 гривень.

Реквізити для допомоги:

SWIFT $

IBAN UA693052990262086400959189507

Account 5168752092168866

Tretiakova Natallia

Карта гривня приват банк

5168 7451 8117 7145

Карта ПУМБ

5355 2802 1737 5763

Третьякова Наталія Володимирівна

Моно банка

https://send.monobank.ua/jar/74e5eJMRRF

5375 4112 1479 3601

PayPal kolodignanatalja@gmail.com