Син військового потребує дорогої операції, щоб виправити ваду обличчя

Сашко Березовський народився із вадою обличчя. Медики діагностували лімфатичну мальформацію правої щоки або гіпертрофічну ліпому. Простіше кажучи, у нього сильно деформована права половина голови. А відтак з кожним роком він починає втрачати слух та зір. Зараз Сашко вже геть не чує на одне вухо та майже не бачить на одне око.

Хлопчику 13 років, за своє життя він переніс вже кілька операцій: три у Польщі та стільки ж Німеччині. Але закордонні медики виявилися безсилими. Начебто всі операції проходили успішно, але невдовзі стан дитини знову гіршав.

Допомогти Сашкові взялися українські фахівці. В одній із приватних клінік обіцяють видалити ліпому, щоб дитині повернувся слух та зір. Але ціна питання - 883 тисячі гривень. Для батьків - сума непосильна. До того ж, що тато зараз на фронті. Чоловік із сім'єю понад 10 років жив у Польщі. Але коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України, не вагаючись, кинув усе та поїхав боронити батьківщину. Служить в окремій штурмовій бригаді "Лють" полку "Сафарі".

Батько просить всіх небайдужих допомогти його дитині.

Реквізити для допомоги:

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