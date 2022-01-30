СМА не вирок: Назарчик зможе одужати, якщо кожен допоможе навіть невеликою сумою

СМА не вирок: Назарчик зможе одужати, якщо кожен допоможе навіть невеликою сумою

Дитині потрібно зібрати понад 2 мільйони доларів.

Назара Курчака з Чернівецької області зможе отримати повноцінне життя, якщо до його порятунку долучаться якомога більше людей. Адже дитині потрібно дуже коштовне лікування, яке зможе позбавити його генетичної вади.

Малюк з’явився на світ у вересні 2020 року, батьки не могли натішитись успіхами молодшого сина, але згодом стали помічати, що він починає все менше рухатись, почалася затримка розвитку.

«Ми пройшли багато обстежень і все, ніби було добре, але ніхто не міг визначити конкретного діагнозу. Після 4 місяців поневіряньми відправили кров синочка на аналіз до Києва. 21.10.2021року - найстрашніший день у моєму житті. Прийшли результати аналізів – СМА ІІ типу, спінальна м’язова атрофія - рідкісне генетичне захворювання», - розповідає мама хлопчика.

Поки у світі існує єдиний укол, який може виправити генетичний недуг, який забирає у дітей здатність рухатись, а згодом і самостійно дихати. Його вартість становить понад 2 мільйони доларів. І рідні Назара не полишають надії зібрати ці кошти.

Новий звіт! Дякуємо кожному за Ваші внески! Кожна гривня для нас дуже важлива! Нам дуже потрібно прискорити наш збір,... Опубліковано Наталією Курчак Пʼятниця, 28 січня 2022 р.

«Ліки потрібно ввести до досягнення дитиною двох років. Кошти потрібно зібрати якнайшвидше ( до 14.09.2022 р.), адже хвороба прогресує. Прошу Вас не будьте байдужими! Навіть незначна сума наблизить Назарчика до можливості одужання! Своїми силами ми зібрали лише 7% від потрібної суми», - каже мама хлопчика.

Реквізити для допомоги:

Картка Приват банку 4149 4993 9230 4869 Курчак Наталія Миколаївна

ОДЕРЖУВАЧ КУРЧАК Н. М.A

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