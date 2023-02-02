США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги у п'ятницю — WSJ

Сполучені Штати найближчими днями можуть оголосити про передання Україні далекобійних ракет

У п'ятницю, 3 лютого, США оголосять про новий пакет допомоги для України. Він вперше включатиме далекобійні ракети, які можуть уражати цілі на відстані 150 кілометрів.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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Інформація про нову військову допомогу США для України в розмірі 2,2 мільярда доларів зв'явилася в ніч на 1 лютого. Попередньо, окрім далекобійних ракет, Штати планують передати допоміжне обладнання систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.

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Нагадаємо, на тлі загострння ситуації на фронті й можливого масштабного наступу РФ десятки країн з усього світу погодилися відправити в Україну сучасні танки. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у першій хвилі допомоги Україна отримає 120-140 західних танків: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.

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