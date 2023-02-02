США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги у п'ятницю — WSJ

Сполучені Штати найближчими днями можуть оголосити про передання Україні далекобійних ракет
У п'ятницю, 3 лютого, США оголосять про новий пакет допомоги для України. Він вперше включатиме далекобійні ракети, які можуть уражати цілі на відстані 150 кілометрів.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Інформація про нову військову допомогу США для України в розмірі 2,2 мільярда доларів зв'явилася в ніч на 1 лютого. Попередньо, окрім далекобійних ракет, Штати планують передати допоміжне обладнання систем ППО Patriot, високоточні боєприпаси та протитанкову зброю Javelin.
Нагадаємо, на тлі загострння ситуації на фронті й можливого масштабного наступу РФ десятки країн з усього світу погодилися відправити в Україну сучасні танки. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у першій хвилі допомоги Україна отримає 120-140 західних танків: Leopard 2, Challenger 2, M1 Abrams.
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