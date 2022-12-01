США розмірковують над значним розширенням масштабів бойової підготовки ЗСУ - CNN

США хочуть навчати на базі у Німеччині до 2500 військових ЗСУ

Адміністрація президента США розмірковує над розширенням масштабів підготовки воїнів Збройних сил України на своїй військовій базі на території Німеччини.

Про це повідомляє видання CNN з посиланням на власні джерела.

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У повідомленні вказується, що США хочуть збільшити не тільки кількість військових, але й змінити підхід до навчання.

У новій програмі підготовки будуть охоплюватись більші групи військових, які будуть навчатись більш складним тактикам ведення бою. Зокрема, бійців будуть навчати координувати дії піхоти та артилерії.

Також нова програма передбачає проведення більш інтенсивного та всебічного навчання, ніж те, яке зараз бійці ЗСУ отримують у Польщі та Великій Британії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США уклали контракт на $1,2 млрд з Raytheon на виробництво шести комплексів NASAMS для України.

Також ми інформували, що нижня палата парламенту Чехії погодила проведення навчань українських військових на території країни.

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