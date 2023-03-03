Категорія
Допомога
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сума нового пакету військової допомоги від США складе 400 мільйонів доларів — Reuters

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
86
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сума нового пакету військової допомоги від США складе 400 мільйонів доларів — Reuters

Фото: Associated Press

Тема допомоги Україні стане головною на зустрічі Байдена з Шольцем.

У п'ятницю, 3 березня, Вашингтон оголосить про новий пакет військової допомоги Києву на суму 400 мільйонів доларів. У той самий день американський лідер Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Білому домі. 

Першочергово вони обговорюватимуть Україну, інформує агенція Reuters із посиланням на офіційних особ США.  

Як відомо, новий пакет допомоги включатиме боєприпаси і керовану ракетною систему залпового вогню для HIMARS, а також боєприпаси для БМП Bradley.

Раніше ми повідомляли, що Олаф Шольц пообіцяв передати для ЗСУ чергову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, и системи Iris-T. Вони мають прибути до України вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, 24 лютого, Пентагон оголосив про новий пакет військової та фінансової допомоги Україні на загальну суму 2 мільярди доларів. Він включає БпЛА, бєприпаси, засоби розмінування й не тільки. 

Міністерка фінансів США анонсувала потужну економічну підтримку України

Міністерка фінансів США анонсувала потужну економічну підтримку України

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
86
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація