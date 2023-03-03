Сума нового пакету військової допомоги від США складе 400 мільйонів доларів — Reuters

У п'ятницю, 3 березня, Вашингтон оголосить про новий пакет військової допомоги Києву на суму 400 мільйонів доларів. У той самий день американський лідер Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем у Білому домі.

Першочергово вони обговорюватимуть Україну, інформує агенція Reuters із посиланням на офіційних особ США.

Як відомо, новий пакет допомоги включатиме боєприпаси і керовану ракетною систему залпового вогню для HIMARS, а також боєприпаси для БМП Bradley.

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Раніше ми повідомляли, що Олаф Шольц пообіцяв передати для ЗСУ чергову партію зенітних самохідних артилерійських установок Gepard, и системи Iris-T. Вони мають прибути до України вже найближчими тижнями.

Нагадаємо, 24 лютого, Пентагон оголосив про новий пакет військової та фінансової допомоги Україні на загальну суму 2 мільярди доларів. Він включає БпЛА, бєприпаси, засоби розмінування й не тільки.

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