Суму у 2 мільйони доларів подолано: для порятунку Павлика потрібно зібрати ще 300 тисяч

Суму у 2 мільйони доларів подолано: для порятунку Павлика потрібно зібрати ще 300 тисяч

Родина від СМА вже втратила першу дитину, але зважилась на народження ще однієї.

Спінально-м’язова атрофія - цей cтрашний діагноз вже двічі почуло подружжя із Закарпаття. Від СМА помер їхній первісток, за кілька років потому на світ з’явився другий син - Павлик - і в нього лікарі теж діагностували смертельну хворобу. Батьки розпочали терміновий збір коштів на укол, який може врятувати їхнього сина. Але за майже два роки так і не змогли назбирати потрібну суму.

Без болючих вправ, масажів і процедур не обходиться жоден день Павлика – це єдине, що не дає хворобі прогресувати. Через хворобу м‘язи Павлика щодня слабшають. Павлик Мотичка - єдина дитина на Закарпатті з таким діагнозом. Кілька років тому від СМА помер його рідний брат.

«На жаль, тоді лікування зовсім не було і ми ніяк не могли допомогти. А зараз ліки є і знаючи про них, важко сидіти склавши руки, нічого не робити…», - каже мама хлопчика.

Про те, що страшна хвороба повернулася в їхню родину, дізналися, коли Павлику виповнився рік. Гроші на рятівний укол почали збирати одразу. У відчаї батьки стукали у всі двері. Об’єднали волонтерів і не лише на Закарпатті. Провели десятки акцій і навіть організували заради порятунку Павлика рекордний живий ланцюг, до якого долучилося більше двох тисяч людей. Цілі колективи жертвували родині свій одноденний заробіток.

«Зараз Павлик у стабільному стані, але знаючи про цю страшну недугу - СМА, хвороба у будь який момент може прогресувати», - каже мама дитини.

Щоб врятувати дитину необхідно ще понад 300 тисяч доларів. Американська клініка встановила кінцевий термін, коли - Павлику можуть ввести рятівний укол. І він завершується за тиждень.

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Мотичка Марія (мама)



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